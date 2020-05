Bez podania tytułu, nazwisk autorów ani kontekstu - w taki sposób "Wiadomości" TVP napomknęły o najnowszym filmie braci Sekielskich. Przytoczono jedynie cytat z prymasa Polski, który zapewnił, że Kościół ściga sprawców pedofilii "również po to, by stanąć po stronie dobrych księży".

Najnowszy film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" w ciągu dwóch dni od premiery zgromadził ponad 4 mln widzów.

Podobnie jak poprzedni "Tylko nie mów nikomu" opowiada o pedofilii w polskim Kościele Katolickim oraz zmowie milczenia i bezkarności sprawców.

"Wiadomości" TVP postanowiły jednak ukryć niewygodne wątki na ten temat - w niedzielnym wydaniu nie podano tytułu ani nazwisk autorów.

Zamiast tego przytoczono jedynie wypowiedź prymasa Polski.

Najnowszy film Tomasza i Marka Sekielskich, podobnie jak poprzedni "Tylko nie mów nikomu", wzbudził ogromne poruszenie i odzew. "Zabawa w chowanego" również podejmuje problem pedofilii w polskim Kościele Katolickim - zbrodni sprzed lat i bezkarności sprawców oraz instytucji, które ich kryją.

Jak widać jednak, taka tematyka nie jest wygodna dla mediów publicznych. "Wiadomości" TVP nie przemilczały całkowicie wrzawy wokół filmu, ale postanowiły "sprytnie" zakamuflować wszystkie istotne szczegóły, aby widz nie domyślił się, o co tak naprawdę chodzi i kto za tym stoi.

W niedzielnym wydaniu nie podano bowiem tytułu filmu, nazwisk autorów, historii skrzywdzonych ani kontekstu. Najpierw podczas zapowiedzi, na ekranie zaprezentowano pasek "Oświadczenie prymasa Polski".

Ścigamy sprawców, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać wszystkim wiernym - tak napisał w specjalnym oświadczeniu arcybiskup Wojciech Polak, który jest także delegatem Konferencji Episkopatu polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. To reakcja na film o pedofilii w Kościele

- oznajmiła prowadzący program Edyta Lewandowska. Następnie wyemitowano dwuminutowy materiał, którego całkowitą treść stanowiła właśnie pozbawiona dokładnego kontekstu wypowiedź abp Wojciecha Polaka.

Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołania, sumiennie wypełniający swoje obowiązki. Ścigamy sprawców również po to, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać wszystkim wiernym w odkrywaniu bożej miłości

- cytowano hierarchę. W dalszej części reportażu przytoczono inne jego słowa, w których abp Polak apelował o to, by każdy, kto ma wiedzę na temat przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, nie ukrywał tego, ale by złożył zawiadomienie do prokuratury. Tuszowanie nazwał "kierowaniem się fałszywą logiką troski o Kościół".

Widz "Wiadomości", który pierwszy raz zetknął się z tematem, nie dowiedziałby się więc o jaki film i czyjego autorstwa chodzi. Pozostają jednak przy problematyce kościelnej, niedzielne wydanie w dużej części poświęcone było Janowi Pawłowi II, którego 100. rocznica urodzin przypada w poniedziałek. Co ciekawe, bracia Sekielscy już zapowiadają swój trzeci film, który dotyczyć ma właśnie postać zmarłego w 2005 roku papieża.

"Zabawa w chowanego". Nowy film braci Sekielskich

"Zabawa w chowanego" nie jest kontynuacją "Tylko nie mów nikomu". Najnowszy dokument Sekielskich skupia się na historii trzech mężczyzn, którzy w dzieciństwie byli wykorzystywani seksualnie przez tego samego księdza. Jeden z nich to był ministrant, a dwaj to rodzeni braci, synowie organisty z parafii, w której działał duchowny. Sprawca nigdy nie został ukarany, a jego czyny przez lata tuszował - działający przez lata we Wrocławiu - abp Edward Janiak.

Film, choć można go oglądać dopiero od soboty, miał już ponad 4 miliony wyświetleń. Podobnie jak poprzedni (który zobaczyły ponad 23 miliony widzów) został całkowicie sfinansowany dzięki zbiórce na platformie Patronite i udostępniony za darmo w serwisie You Tube.

RadioZET.pl/wiadomosci.tvp.pl