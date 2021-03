Warszawski Sąd Okręgowy wydał wyrok, na podstawie którego TVP musiała wyemitować przeprosiny pod adresem reportera TVN4 Bertolda Kittla za materiał, który ukazał się w jednym z wydań "Wiadomości" w 2018 roku.

"Wiadomości" TVP rozpoczęły się wcześniej. Przeprosiny dla dziennikarza TVN24 widoczne przez trzy sekundy

Padła tam - jak się później okazało nieprawdziwa - teza, jakoby Kittel zataił informację o długoletniej znajomości z wywodzącym się z PO prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim. W rzeczywistości - jak pisze Gazeta.pl - obaj poznali się dopiero podczas realizacji reportażu "Układ radomski", który ukazał się wówczas w programie "Superwizjer".

"Wiadomości" zmuszone do publikacji przeprosin zastosowały więc pewien fortel. Nie dość, że przyspieszyły czwartkowe wydanie o cztery minuty (zwykle nadawane są o 19:30, to rozpoczęło się o 19:26), to jeszcze przeprosiny, które wyemitowany, widoczne były na ekranie przez zaledwie trzy sekundy. Screen z komunikatem udostępnił na swoim profilu na Twiterze inny dziennikarz TVN24 Łukasz Frątczak.

"TVP jakoś nie chce się chwalić wynikami swojej „pracy”, wiec pomagam: to przeprosiny dla Bertolda Kittla za kłamstwa i pomówienia" - napisał.

