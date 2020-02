Na lotnisku we Wrocławiu w niedzielę wieczorem wylądowały dwa samoloty wojskowe z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhanu, gdzie panuje epidemia koronawirusa. Pasażerowie zostali przewiezieni na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ministerstwo Zdrowia uspokaja ws. koronawirusa

Pierwsze badania nie potwierdziły obecności koronawirusa. Kolejne wykonano w czwartek, o ich wynikach poinformował wiceminister na piątkowej konferencji w Warszawie. - W dzisiejszych próbkach pobranych od 30 obywateli, którzy w niedzielę wrócili z Chin, nie stwierdziliśmy koronawirusa – podał.

Dodał przy tym, że obecnie w kraju jest hospitalizowanych 10 osób z podejrzeniem obecności koronawirusa, kwarantanną jest objętych 13 osób, a nadzorem epidemiologicznym 1068.

To trochę więcej w porównaniu do poprzedniej konferencji, ale jest to naturalne, bo do Polski przemieszczają się obywatele z Chin, którzy są objęci przez służby sanitarne kwarantanną Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Zapewnił też, że wszystkie służby są w pełnej gotowości. - Dwa dni temu odwiedziłem szpitalne oddziały ratunkowe w Warszawie, warszawską stację pogotowie. Tak jak zawsze powtarzam, jeżeli pojawi się koronawirus w Polsce, jesteśmy na to przygotowani – stwierdził.

Koronawirus - liczba zakażeń wciąż rośnie

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 636 - poinformowała w piątek chińska Narodowa Komisja Zdrowia. To oznacza, że w ciągu ostatniej doby na groźnego wirusa, wywołującego zapalenie płuc, zmarły 73 osoby. W ostatnich 24 godzinach zanotowano 3153 nowy przypadki zainfekowania koronawirusem i obecnie ogólna liczna osób zakażonych w Chinach wynosi 31 161.

Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel i duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Wirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już przypadki zakażenia m.in. w Niemczech, we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwecji. Najwięcej zakażeń (13) stwierdzono w Niemczech.

RadioZET.pl/PAP