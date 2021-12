Silna wichura, którą przyniósł niż Daniel, uderzyła już w nocy ze środy na czwartek. Na północy kraju wiatr przewracał drzewa na drogi. Strażacy tylko w woj. zachodniopomorskim interweniowali blisko 300 razy.

Silny wiatr powodował zniszczenia również w czwartek. Podobnie jak w nocy, wichura uderzyła głównie na północy kraju. - W związku z przechodzącym frontem atmosferycznym dzisiaj do godz. 18 odnotowano 1090 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów - przekazał PAP bryg. Krzysztof Batorski z Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że najwięcej interwencji było w województwach: zachodniopomorskim - 406, wielkopolskim - 161 oraz kujawsko-pomorskim - 129. Działania polegały głownie na usuwaniu wiatrołomów i udrażnianiu szlaków komunikacyjnych. Nikt nie został ranny.

Wichura nad Polską. Wiatr przewracał drzewa

Silny wiatr szczególnie dał się we znaki pasażerom pociągów w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Ruch pociągów na odcinku Malbork - Stare Pole był wstrzymany do godz. 20. Silny podmuch wiatru spowodował tam uszkodzenie tzw. bramki trakcyjnej. Strażacy w regionie usunęli ponad 70 połamanych drzew i konarów.

PKP uruchomiło komunikację zastępczą. Zamiast pociągów na odcinku Malbork-Stare Pole kursowały autobusy. Z kolei pociągi dalekobieżne jadące w kierunku Olsztyna skierowano przez Iławę.

Mocne porywy wiatru uszkodziły też fragmenty blaszanych elementów krawędzi dachu Floating Arena, co doprowadziło do poluzowania przeszkolonych, pionowych elementów elewacji. "Narożny fragment ściany zachodniej o powierzchni ok. 10 m2 uległ zniszczeniu. 50 m basen, a także część gabinetów Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej są obecnie wyłączone z użytkowania. Zniszczenia zostaną zabezpieczone najszybciej jak to tylko możliwe" – poinformował w czwartek Urząd Miasta w Szczecinie.

fot. UM Szczecin

Wznowiono ruch pociągów na trasie Runowo Pomorskie - Stargard. Był on wstrzymany po tym, jak w czwartek rano na trakcję i tory spadły powalone drzewa. Na trasę skierowana była komunikacja zastępcza.

– Nasze służby udrożniły jeden tor, usunęły drzewa, sprawdziły sieć trakcyjną. Ruch pociągów na tym odcinku został już wznowiony. Aktualnie w regionie nie ma linii, na której ruch pociągów by stał – poinformował w czwartek rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Według IMGW najsilniej wiatr będzie wiał w północnej części województwa pomorskiego, gdzie wydano alert drugiego stopnia. Średnia prędkości wiatru może osiągnąć tam od 40 do 55 km/h, w porywach do 100 km/h.



Alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano natomiast dla południowej części województwa podkarpackiego. Prognozowane są tam opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm, a w górach od 15 do 25 cm.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Chomiuk, Małgorzata Miszczuk/oprac. AK