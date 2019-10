W związku z silnym wiatrem, strażacy do godziny 17.00 interweniowali w całym kraju ponad 4 tysiące razy - poinformował rzecznik KG PSP, Paweł Frątczak. Wskutek wichury śmierć poniosła jedna osoba na Podkarpaciu. Liczba rannych wzrosła do siedmiu. - Liczba odbiorców, która pozostaje bez prądu, wzrosła do 295 tysięcy - poinformował w poniedziałek wieczorem na Twitterze zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Grzegorz Świszcz.