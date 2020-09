Ogromny Pożar w Więciórce: spłonęły dwa budynki. Nowe fakty

Strażacy przez całą noc walczyli z pożarem, który wybuchł w miejscowości Więciórka. W akcji wzięło udział 80 strażaków z 16 zastępów — przekazał Bogusław Szydło z małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej,

Pożar w Więciórce. Strażacy gasili ogień całą noc

W pożarze w Więciórce koło Myślenic spłonęły dwa budynki. Jeden z nich mieszkalny, ale niezamieszkały oraz stodoła. Płomieniami zagrożone były także trzy inne budynki w zwartej zabudowie — dwa mieszkalne oraz stodoła.

Mieszkańcy tych domów zdążyli je opuścić jeszcze przed przyjazdem służb. Policjanci rozpoczęli śledztwo w sprawie pożaru. Jak przekazał Bogusław Szydło, jest jeszcze za wcześnie, aby wskazać przyczyny.

Kolejny pożar w Więciórce

To kolejny pożar, który wybuchł w miejscowości Więciórka w ostatnich dniach. We wtorek przed północą straż pożarną wezwano do płonącej stodoły. W akcji brali udział strażacy z OSP Więciórka, Tokarnia, Krzczonów, Bogdanówka, Skomielna Czarna oraz JRG Myślenice.

