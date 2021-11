18 migrantów w fałszywej karetce. Kierowcy udawali, że wiozą pacjenta z COVID-19

Jak informowała policja, we wtorek wieczorem w miejscowości Wieliczki (pow. olecki) policjanci z oleckiego ruchu drogowego, w trakcie patrolowania drogi wojewódzkiej zauważyli jadącą z naprzeciwka karetkę. Jej wygląd i wyposażenie wzbudziły podejrzenie policjantów co do faktycznego przeznaczenia tego pojazdu.

Funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli. Przednie siedzenia zajmowali dwaj 28-latkowie ubrani w kombinezony ochronne. Okazało się, że to mieszkańcy Warszawy. Jednak nie byli to wcale pracownicy służby zdrowia i nie transportowali osoby chorej na COVID-19.

Wieliczki. 18 migrantów z Iraku w fałszywej karetce

W przestrzeni ładunkowej znajdowało się 18 cudzoziemców nieznanej narodowości, którzy na terenie Polski znaleźli się nielegalnie. Auto zostało zabezpieczone, a kierujący, pasażer jak i obcokrajowcy, zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji Straży Granicznej i prokuratury.

Rzecznik prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz poinformowała PAP, że zatrzymani cudzoziemcy to 18 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Jak mówiła, są to sami młodzi mężczyźni, wszyscy mają paszporty.

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator rejonowy w Olecku Andrzej Tylenda, podejrzani 28-latkowe przyznali się do winy. Teraz grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, do sądu skierowano wniosek o tymczasowy areszt. - Przesłanką do skierowania wniosku o areszt jest obawa matactwa i utrudniania postępowania, które jest na wczesnym etapie - wyjaśnił prokurator.

Trwają natomiast czynności z zatrzymanymi migrantami. Straż graniczna ustala m.in. gdzie przekroczyli granicę. Będzie kierować wnioski do sądu o umieszczeniu ich w jednym ze strzeżonych ośrodków straży granicznej dla cudzoziemców.

RadioZET.pl/PAP (A. Libudzka, M. Boguszewski)