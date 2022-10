Wielka wygrana w Eurojackpot. 1 listopada astronomiczna kumulacja

Wyniki losowania Eurojackpot z piątku 28 października to: 4, 5, 21, 30, 43 oraz 5 i 11. Zwycięski zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ulicy Karskiego 5 w Łodzi. Szczęśliwiec zagrał metodą na chybił trafił.

Eurojackpot - 1 listopada astronomiczna kumulacja

W październiku padły w Polsce trzy wygrane Eurojackpot II stopnia (5+1). Oznacza to, że trzy osoby wygrały miliony, a do rozbicia kumulacji zabrakło im tylko jednej liczby. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, we wtorek 25 października gracz z Polski otarł się o rozbicie gigantycznej kumulacji wynoszącej 440 mln zł.

Kolejna kumulacja Eurojackpot jest astronomiczna. W jutrzejszym (1 listopada) losowaniu do wygrania będzie kwota 570 000 000 zł.

Jak grać w Eurojackpot?

Losowania Eurojackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i w piątki. W grze bierze udział 18 państw europejskich, w tym Polska. Zakład kosztuje 12,5 zł. Gracze typują 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Można wybrać je samodzielnie lub zagrać na chybił trafił w punkcie sprzedaży, jak i online.

Gracze w Polsce wygrywają więcej, ponieważ wygrane mogą zostać powiększone o ewentualną nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro.

RadioZET.pl