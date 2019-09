Do zdarzenia doszło 22 sierpnia w wielkopolskiej miejscowości Wronów, w powiecie krotoszyńskim. Tego dnia 27-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego wędkował razem z kolegą. W pewnym momencie po tym, jak napił się z 1,5 litrowej plastikowej butelki przezroczystej cieczy, stracił przytomność. Służby zaalarmował kolega 27-latka.

Mężczyzna najpierw trafił do kaliskiego szpitala, a stamtąd przetransportowano go do szpitala w Poznaniu. Policja zabezpieczyła do badań 1,5-litrową butelkę. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że w butelce znajdowała się substancja do czyszczenia dojarek, którą przyniósł ze sobą kolega 27-latka. Jeszcze nie wiemy, do czego podczas łowienia ryb, miał mu posłużyć płyn – powiedział rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji Paweł Szczepaniak.

Mężczyzna doznał poparzenia dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego. - Ze względu na odniesione rany mężczyzna nie może mówić i jeszcze nie rozmawialiśmy z nim. Czekamy na zgodę lekarza – powiedział rzecznik.

RadioZET.pl/PAP