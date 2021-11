Złe wiadomości z regionu. 3/4 hospitalizowanych to osoby niezaszczepione

Pandemia nie odpuszcza również w Wielkopolsce. 3/4 hospitalizowanych to osoby niezaszczepione – powiedział w piątek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Dodał, że obecnie w regionie jest ponad 200 wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19, oraz ok. 40 respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o potwierdzeniu 925 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie wielkopolskim. W czwartek było to ponad 1300 nowych przypadków w regionie.

- Tydzień do tygodnia wzrosty są dość istotne, bo prawie dwukrotne. Tydzień temu mieliśmy 600-700 takich przypadków, wczoraj 1300 – widać, że pandemia nie odpuszcza i również w Wielkopolsce się rozwija – podkreślił w piątek na konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wielkopolska. Rośnie liczba hospitalizowanych chorych na COVID-19

- W ślad za zakażeniami, pozytywnymi wynikami testów, niestety idzie w górę również liczba hospitalizacji. Jeszcze 2-3 tygodnie temu dzienne hospitalizacje oscylowały w granicach 25-35 dziennie – tak teraz oscylują one w granicach 70-80, nawet 85 hospitalizacji dziennie, także trzeba niestety również przyznać, że Wielkopolsce pandemia się rozwija i niestety również wpływa na to, że Wielkopolanie muszą trafiać w coraz większej liczbie do szpitali – dodał.

Wojewoda podkreślił, że przytłaczająca większość pacjentów wymagających hospitalizacji - ok. 3/4 - to osoby niezaszczepione przeciw COVID-19. - Obecnie mamy (...) na podstawowym poziomie opieki zdrowotnej 780 łóżek dedykowanych pacjentom z COVID-19, z czego ok. 560 jest zajętych. Dysponujemy ponad 200 łóżkami dla pacjentów, którzy będą wymagali hospitalizacji w Wielkopolsce – poinformował wojewoda.

Dodał, że w minioną środę o kolejny moduł - 28 łóżek - został rozszerzony szpital tymczasowy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wojewoda wskazał, że została podjęta decyzja, by kolejny moduł w szpitalu tymczasowym zaczął funkcjonować od niedzieli. - Ta baza (...) będzie już wtedy wynosić ponad 100 łóżek – powiedział.

Zieliński: 3/4 hospitalizowanych to osoby niezaszczepione

- Oprócz zwiększenia obłożenia łóżek na poziomie II, obserwujemy też niestety taki trend, że coraz więcej łóżek respiratorowych jest zajmowanych. O ile jeszcze 2-3 tygodnie temu było dosłownie kilka, teraz niestety sięga to już ok. 40. W Wielkopolsce mamy blisko 90 (respiratorów), a niecała połowa jest na dziś zajęta – podkreślił.

Wojewoda zachęcił do szczepień przeciw COVID-19. Jak mówił, "dostępność szczepionek w Wielkopolsce jest nieograniczona, więc jeszcze raz zachęcam osoby, które się wahają do tego, aby się zaszczepiły" – podkreślił.

