Ludzkie zwłoki dostrzegł w niedzielę jeden z przechodniów spacerujących w okolicach Jeziora Miejskiego. Natychmiast zawiadomił policję, która teraz ustala przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci wyłowionego ze zbiornika mężczyzny.

– To 68-letni mieszkaniec miasta. Ciało znajdowało się przy brzegu po przeciwnej stronie niż miasto – relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską podkom. Jan Wieczorek z policji w Międzychodzie. „Nie wiemy, jak zginął mężczyzna. Sprawdzamy, czy mogły mieć w tym udział osoby trzecie, czy był to nieszczęśliwy wypadek” – dodaje funkcjonariusz.

Na najbliższe dni zaplanowana jest sekcja zwłok. Jak podaje WP, mężczyzna nie wrócił na noc z piątku na sobotę, co oznacza, iż to właśnie wtedy mogło dojść do tragedii.

