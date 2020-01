Zarzut zabójstwa swojego 63-letniego ojca usłyszał 22-letni mieszkaniec Miłosławia (woj. wielkopolskie). Ofiara zginęła od ciosów nożem. 22-latek przyznał się do winy – poinformował w środę PAP rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski przekazał, że zwłoki 63-latka w jego domu odkrył w poniedziałek rano członek rodziny ofiary, zaniepokojony brakiem kontaktu z mężczyzną. - Zwłoki miały ślady obrażeń zadanych ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem - powiedział.

Jako sprawcę wytypowano syna ofiary, 22-latka, który mieszkał razem z mężczyzną. Został on zatrzymany w pobliżu miejsca zamieszkania. We wtorek usłyszał zarzut zabójstwa. Z ustaleń przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że zadał cztery ciosy nożem – jeden w szyję, trzy w korpus. prok. Michał Smętkowski

22-latek przyznał się do zabójstwa. - Złożył wyjaśnienia, ale prokurator prowadzący nie wyraża zgody, żeby mówić o ich treści - zaznaczył Smętkowski. Dodał, że podejrzany w przeszłości nie był karany. - Musimy sprawdzić, czy w chwili popełniania czynu był trzeźwy lub, czy był pod wpływem jakichś innych środków odurzających. To wykażą badania - wyjaśnił.

"Z materiału dowodowego wynika, że nie było to zaplanowane zabójstwo. Doszło do niego podczas kłótni, prawdopodobnie w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale prokurator musi to jeszcze zweryfikować" - dodał.

W środę Sąd Rejonowy we Wrześni rozpatrzy wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka. Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat więzienia lub dożywotnie pozbawienie wolności.

RadioZET.pl/PAP