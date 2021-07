Wielopole. Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 8:00 rano na 86,8. kilometrze drogi krajowej nr 74, na terenie powiatu bełchatowskiego. Z nieznanych przyczyn zderzyły się tam trzy samochody osobowe - seat ibiza, lexus oraz ford fiesta.

Jak informuje tvn24.pl, 20-letni kierowca lexusa został przewieziony do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim, jego 20-letnia pasażerka pogotowiem lotniczym została przetransportowana do szpitala w Sieradzu. Również 63-letni kierowca seata został przetransportowany pogotowiem lotniczym do szpitala w Łodzi. 72-latek kierujący fordem trafił do szpitala w Bełchatowie.

Wielopole. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Nie żyje 63-latek

Pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia 63-latka z Puław. Okoliczności wypadku wyjaśniający policjanci z Bełchatowa.

fot. Policja Łódzkie

Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, rozsądek i ostrożność. Brak rozwagi często ma dramatyczne i nieodwracalne skutki. Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym pokazuje, że od początku wakacji w wypadkach na terenie całego kraju zginęło już 110 osób.

RadioZET.pl/ tvn24.pl/ Policja Łódzkie