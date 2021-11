Ciało 60-latka znalezione 50 metrów od domu. "Z rowu wystawała tylko noga"

Pan Leszek, mieszkaniec Wierzbnika w powiecie brzeskim (woj. opolskie), zaginął 23 października. Od tego czasu trwały intensywne poszukiwania, które jednak przez kilkanaście dni nie przynosiły rezultatów. Jak jednak informują media, mężczyznę znaleziono w niedzielę martwego w pobliżu swojego domu.

Wierzbnik. Szukano go od 2 tygodni. Ciało 60-latka znaleziono 50 metrów od domu

- Na początku nie wiedzieliśmy, że jest to ciało zaginionego, bo z rowu wystawała tylko noga. Jednak po wydobyciu go przez strażaków PSP w Grodkowie, został on zidentyfikowany przez rodzinę. Wszystko wydarzyło się dosłownie 50 metrów od rodzinnego domu zaginionego - powiedział w rozmowie z lokalnym portalem glospowiatu24.pl Szymon Oparowski z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP Skarbimierz.

Ochotniczka Straż Pożarna w Skarbimierzu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Teraz policja, jak i również prokuratura będą wyjaśniać przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci mężczyzny.

