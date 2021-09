Wiesław Gołas nie żyje. Aktor miał 90 lat

Wiesław Gołas nie żyje. Informację o jego śmierci przekazała w Onecie jego córka Agnieszka Gołas-Ners. Aktor zmarł w wieku 90 lat w czwartek (9 września) nad ranem. Przeszedł udar, a jego bliscy określali stan jako ciężki.

Wiesław Gołas nie żyje

Wiesław Gołas urodził się w 1930 roku w Kielcach. W 1954 roku ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Jest znany m.in. z roli Tomka Czereśniaka w serialu "Czterej pancerni i pies". Wystąpił w takich filmach jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Zezowate szczęście" czy "Nie ma róży bez ognia". Współtworzył "Kabaret Koń", występował w "Kabarecie Starszych Panów" i "Kabarecie Dudek". Był również wykonawca słynnej piosenki "W Polskę idziemy"

Wiesław Gołas od kilku lat walczył z problemami zdrowotnymi. Blisko 13 lat temu przeszedł zawał. 9 października ubiegłego roku Wiesław Gołas skończył 90 lat. "Nie przewidywałem dla siebie takiego poważnego wieku, ale skoro w niebie tak zarządzono to się nie sprzeciwiam" - powiedział wówczas PAP.

Kilka dni po urodzinach aktor miał udar. Cztery miesiące później Maria Krawczyk-Gołas wyjawiła, że jej mąż czuje się dobrze, ale ma problemy z mówieniem. 4 września aktor trafił do szpitala po drugim wylewie. Pogotowie zabrało go z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie tymczasowo przebywał.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK