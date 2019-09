15-letnia Wiktoria Ciesielska zaginęła. Dziewczyna wyszła z domu do koleżanki po plecak i ślad po niej zaginął. Policja w Białej Podlaskiej prosi o pomoc w poszukiwaniach.

Wiktoria Ciesielska w dniu 8 września 2019 roku, około godziny 14:00 oświadczyła, że wychodzi do koleżanki po plecak szkolny, który tam zostawiła. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania, nie kontaktowała się z rodziną, a jej aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

W dniu zaginięcia ubrana była w długie spodnie typu jeans koloru niebieskiego z przetarciami na kolanach, buty sportowe koloru czarnego, koszulkę z krótkim rękawem koloru czarnego oraz bluzę czarną z kapturem.

15-letnia Wiktoria Ciesielska zaginęła. Rysopis:

wzrost 160 centymetrów,

waga około 56 kilogramów,

włosy dłuższe rozpuszczone koloru ciemny blond,

oczy szare,

nie posiada żadnych znaków szczególnych.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23, 21 – 500 Biała Podlaska, tel. 83 344-82-44 lub z numerem alarmowym najbliższej jednostki Policji: 112.

