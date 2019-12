Zaginęła 17-letnia Wiktoria Madej z Konstancina-Jeziorny (gmina Lesznowola, województwo mazowieckie). Nastolatka wyszła z domu do szkoły we wtorek 19 listopada w godzinach porannych, ale nie dotarła na lekcje. Jak relacjonują bliscy zaginionej, Wiktoria prawdopodobnie przemieszcza się z ok. 50-letnim mężczyzną.