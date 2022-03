Osobówka uderzyła w ciężarówkę. Trzy młode osoby zginęły na miejscu

Tragedia na DK20 w miejscowości Winniki (pow. łobeski). Na drodze doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Trzy osoby poniosły śmierć na miejscu. DK20 jest całkowicie zablokowana.

Wypadek miał miejsce około godz. 6:13 miejscowości Winniki (pow. łobeski) na DK20. - Doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, w wyniku czego trzy osoby z samochodu osobowego poniosły śmierć na miejscu – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP W Łobzie mł. kpt. Grzegorz Paluch.

"Na prostym odcinku drogi z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód marki Skoda zjechał na sąsiedni pas ruchu i uderzył nadjeżdżającego tira" - podaje "Głos Szczeciński".

Wiemy już, że ofiary wypadku to osoby w wieku od 20 do 30 lat - prawdopodobnie dwóch mężczyzn i kobieta. "Mogą to być mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego w województwie pomorskim. Kierowca ciężarówki wyszedł ze zdarzenia bez szwanku" - informuje "Super Express".

DK20 między Chociwlem a Węgorzynem jest całkowicie zablokowana. Okoliczności wypadku zbada policja pod nadzorem prokuratury.

RadioZET.pl/ Małgorzata Miszczuk (PAP)/ Głos Szczeciński/ Super Express