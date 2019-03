Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak wynika z badania CBOS, ugrupowanie Roberta Biedronia przyciąga do siebie młodszą część wyborców.

Wśród deklarujących poparcie dla Wiosny w jesiennych wyborach do Sejmu 64% nie ukończyło 45 lat. Średnia wieku zwolenników partii Biedronia to 41 lat (średnia wieku ogółu wyborców w Polsce - 49 lat).

W elektoracie Wiosny jest niemal dwukrotnie więcej kobiet (65%) niż mężczyzn (35%).

Jednocześnie proporcjonalnie duży odsetek zwolenników Wiosny mieszka w miastach liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców – 42%. Niespełna co piąty deklarujący poparcie dla nowej partii (18%) to mieszkaniec wsi.

47% elektoratu Wiosny stanowią osoby z wyższym wykształceniem. 23% wyborców nowego ugrupowania posiada wykształcenie średnie, a 10% - zawodowe.

Z badania CBOS wynika też, że status ekonomiczny wyborców Wiosny jest wyższy niż przeciętnie. 44% zwolenników Wiosny ma do dyspozycji miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym co najmniej 2500 zł. Spośród grupy o najniższych dochodach (do 899 zł) na Wiosnę chcę głosować co dziesiąta osoba.

Większość osób zdecydowanych poprzeć Wiosnę w wyborach parlamentarnych deklaruje lewicowe poglądy polityczne – 57%. Poglądy prawicowe deklaruje 8% z nich.

Według CBOS, sympatycy Wiosny są zdecydowanie mniej religijni niż przeciętnie. Większość z nich (70%) uczestniczy w praktykach religijnych tylko sporadycznie, okazjonalnie lub w ogóle tego nie robi. Udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu deklaruje 18% zwolenników inicjatywy Roberta Biedronia.

Z badania wynika, że potencjalni wyborcy Wiosny w ostatnich wyborach do Sejmu najczęściej głosowali na Platformę Obywatelską (37%), co dziesiąta osoba deklarująca poparcie dla Wiosny, w 2015 roku głosowała na partię Pawła Kukiza. Na PiS głosowało w ostatnich wyborach do Sejmu 4% potencjalnych wyborców Wiosny.

Aż 29% osób zdecydowanych poprzeć Wiosnę Biedronia, w ostatnich wyborach nie brało udziału. Według CBOS, „po części można to tłumaczyć młodym wiekiem względnie sporej części z nich”.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (345) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/PAP/JŚ