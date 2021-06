Podczas przyjęcia urodzinowego w świetlicy niedaleko Mławy z soboty na niedzielę doszło do zabójstwa 28-latka. Zarzut taki przedstawiono 33-letniemu Tomaszowi S., ojcu dziecka, którego urodziny obchodzono.

Do śmierci 28-latka doszło w nocy z 12 na 13 czerwca w wynajętej świetlicy w jednej z miejscowości na terenie gminy Wiśniewo, gdzie grono rodziny i znajomych świętowało urodziny rocznego dziecka - poinformował prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński.

Jeszcze w niedzielę Komenda Powiatowa Policji w Mławie informowała, że w sprawie zabójstwa 28-latka, mieszkańca tamtejszego powiatu, zatrzymano do wyjaśnienia cztery osoby – ze względu na prowadzone wówczas czynności nie informowano o szczegółach zdarzenia. Prokurator rejonowy przekazał w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej, że trzy z czterech osób, które zatrzymano wcześniej w związku z zabójstwem, zostały zwolnione po przesłuchaniu i aktualnie posiadają status świadków.

Wiśniewo k. Mławy. W świetlicy na urodzinach 33-latek miał zabić 28-latka

- Zarzut zabójstwa przedstawiono 33-letniemu Tomaszowi S. To ojciec dziecka, którego urodziny obchodzono. Nie przyznał się on do zarzucanego czynu. Złożył lakoniczne wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji na dalszym etapie śledztwa – powiedział PAP prokurator Bagiński. Dodał, iż 28-latek, który był zaproszony na urodzinowe przyjęcie, z bliskiego kręgu znajomych, zginął, jak wskazują wstępne ustalenia, od ciosu zadanego ostrym narzędziem.

Zadanie tego ciosu było konsekwencją nieporozumienia, do którego doszło już pod koniec spotkania. Podłoże tego nieporozumienia, na tę chwilę bliżej nieustalone, będzie wyjaśniane w toku postępowania. Prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński

Zaznaczył, iż wobec 33-latka, który usłyszał zarzut zabójstwa, skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – wniosek ten Sąd Rejonowy w Mławie ma rozpoznać we wtorek, 15 czerwca.

Jak podaje rdc.pl, domniemany sprawca był dobrym znajomym 28-latka. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Na wtorek jest zaplanowana sekcja zwłok ofiary.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/rdc.pl