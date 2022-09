Młoda kobieta przeciągnięta kultywatorem po polu. Traktorzysta miał 3 promile

W Wiśniewie na Mazowszu 20-letni traktorzysta przeciągnął po polu kultywatorem 31-letnią kobietę. Mężczyzna miał ponad trzy promile alkoholu we krwi. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

31-latka z gminy Wiśniewo na Mazowszu ucierpiała w koszmarnym wypadku. W niedzielę została przeciągnięta po polu przez kultywator.

Kobieta doznała obrażeń ciała. Do szpitala zawiózł ją jeden z członków rodziny.

Wiśniewo. Pijany traktorzysta przeciągnął po polu 31-latkę

Policja wstępnie ustaliła, że kierujący ciągnikiem rolniczym 20-latek zahaczył kultywatorem o ubranie pracującej tam kobiety i przeciągnął ją po polu. “20-letni mieszkaniec pow. mławskiego kierując ciągnikiem Zetor, podczas wykonywania prac polowych, ruszając zahaczył kultywatorem o odzież stojącej w pobliżu kobiety i pociągnął ją za pojazdem” - potwierdziła oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska

Później 20-latek zostawił ciągnik i poszedł do domu. Krótko po zdarzeniu znaleźli go tam policjanci. W chwili aresztowania młody mężczyzna miał ponad trzy promile alkoholu we krwi.

20-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Pobrano mu krew do tzw. retrospektywnego badania, aby ustalić, czy był pijany w trakcie prowadzenia ciągnika.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl