14-letnia Patrycja śmiertelnie ugodziła nożem babcię. "Skończę to, co zaczęłam"

14-letnia Patrycja, która śmiertelnie ugodziła nożem swoją babcię Władysławę w Wiśniowej (woj. małopolskie) trafiła do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. Spędzi tam trzy miesiące. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Myślenicach. Do tragedii doszło 24 września. Śledczy nadal badają sprawę.

14-letnia Patrycja ugodziła nożem swoją 69-letnią babcię Władysławę w piątek 24 września. Policja nie komentowała, jak doszło do tragedii. Z dotychczasowych informacji wynika, że nastolatka zadała starszej kobiecie cios nożem, a następnie dokonała samookaleczenia. Zwłoki 69-letniej kobiety zostały przekazane do badań do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie.

Jak podawała Gazeta.pl, do tragicznego zdarzenia doszło około południa. Służby powiadomił jeden z sąsiadów. - Miała ona jedną ranę kłutą, zadaną prawdopodobnie nożem. Mogła to zrobić 14-letnia wnuczka przebywająca z nią w domu - mówił mł. insp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wiśniowa. 14-letnia Patrycja ugodziła nożem swoją babcię. Nowe fakty

Jak jednak informował "Super Express", policja i pogotowie ratunkowe zostało powiadomione przez córkę 69-latki, która zastała w mieszkaniu leżącą, zakrwawioną kobietę. Na niej miała siedzieć 14-latka z nożem w ręku. Jak relacjonuje kobieta, 14-latka miała wtedy powiedzieć: "Skończę to, co zaczęłam".

Według kobiety 69-latka miała być skonfliktowana ze swoją synową - matką 14-latki, a trudna relacja mogła mieć wpływ na zachowanie dziewczyny.

Sąd Rejonowy w Myślenicach zdecydował o skierowaniu 14-latki do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, w którym ma spędzić trzy miesiące do czasu wyjaśnienia sprawy - informuje Interia.pl.

