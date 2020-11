Proboszcz z Witoszowa Dolnego (powiat świdnicki, woj. dolnośląskie) nie przejmuje się pandemią. W tym roku, nie zważając na wytyczne niektórych diecezji, rusza do parafian z tradycyjną kolędą. Wysłał listy do wiernych, dołączając dwie koperty na datki. "To igranie z losem seniorów" - uważa jeden z parafian.

Episkopat nie wydał odgórnego zakazu wizyt w domach. Z powodu koronawirusa kolejne diecezje ogłaszają jednak nowe zasady wizyt duszpasterskich. W części z parafii kolędy odbędą się na nowych zasadach, np. będą ograniczone do błogosławieństwa domów lub przyjmą formę wieczornej mszy w mniejszym gronie. W innych natomiast wizyty zostaną odwołane. Proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Witoszowie Dolnym ksiądz Jarosław Lipniak wizyty duszpasterskie rozpocznie 28 listopada.

Ksiądz nie boi się koronawirusa. Rusza z tradycyjną kolędą

O kolędzie ksiądz z Witoszowa Dolnego poinformował parafian w specjalnym liście - informuje portal swidnica24.pl. Dołączył do niego dwie koperty - jedna przeznaczona jest na "ofiarę kolędową", a druga na "prace budowlane".

Zapowiedź wizyty duszpasterskiej w tradycyjnej formie zdziwiła niektórych parafian. Zdaniem jednego z mieszkańców Witoszowa Dolnego wizyta w domach podczas epidemii COVID-19 to narażanie osób starszych. "Dla mnie osobiście to igranie z losem i zdrowiem zwłaszcza seniorów, którzy na pewno go przyjmą i stawianie parafian w niezręcznej sytuacji. W normalnej sytuacji nie byłoby problemu, ale w świetle epidemii na szali stawia się potencjalny konflikt z proboszczem albo zdrowie parafian, w imię czego?" - pytał jeden z wiernych.

Proboszcz z Witoszowa zapewnia, że "kto nie chce, nie musi księdza przyjmować". - Dostałem informacje od ośmiu parafian, którzy ze względu na pandemię musieli odmówić – mówił i zapewnił, że odwiedziny odbędą się z zachowaniem środków ostrożności.

Do sprawy odniósł się także rzecznik świdnickiej kurii ks. Daniel Marcinkiewicz. Zapowiedział, że informacja na temat kolędy będzie podana w późniejszym czasie, a biskup podejmie decyzję po konsultacjach. - Ksiądz Proboszcz z Witoszowa, podejmując decyzję o rozpoczęciu odwiedzin duszpasterskich, kierował się własnym rozeznaniem w parafii co do tego wydarzenia - ocenił.

RadioZET.pl/swidnica24.pl