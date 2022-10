Uwaga na pogorszenie pogody. Przez Polskę przetacza się niż

Jak podaje IMGW, Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem znad północnej Skandynawii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju chłodnego frontu atmosferycznego. To powoduje, że w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami duże. Nastąpi wyraźna zmiana pogody.

Przez kraj, z zachodu na wschód, będzie się przemieszczała strefa słabych przelotnych opadów deszczu. Nadal będzie ciepło - od 17 do 21 st. C, ale chłodniej nad morzem - od 14 do 16 st. C. Najcieplej będzie na południu Polski, gdzie temperatura może dochodzić do 21 stopni C.

Pogorszenie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenie przed porywistym wiatrem, szczególnie silnym nad morzem, dochodzącym do 80 km/h. W nocy miejscami pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Będzie zdecydowanie chłodniej - od 4 st. C na południowym wschodzie do 11 st. C na północy.

Polscy Łowcy Burz przestrzegają też przed krótkotrwałymi burzami, które mogą pojawić się na północy Polski. Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do piątkowego poranka.

RadioZET.pl/IMGiW/PAP