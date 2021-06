Na Wyspach Brytyjskich zatrzymany został mężczyzna podejrzany o gwałt i zabójstwo młodej pielęgniarki dokonane 20 lat temu na jednym z osiedli w centrum Białegostoku. Trwa procedura jego przekazania do Polski - poinformowały w poniedziałek policja i białostocka prokuratura okręgowa.

Do zbrodni doszło w sierpniu 2001 roku. 30-letnia kobieta wracała wieczorem do domu, gdy została zaatakowana na osiedlu Sienkiewicza w Białymstoku. Wskutek odniesionych obrażeń zmarła po kilku miesiącach w szpitalu. Ofiara była pielęgniarką i na co dzień pracowała w szpitalu dziecięcym.

Gwałt i zabójstwo kobiety w Białymstoku. Sprawca zaatakował ją pod blokiem

Okazało się, że napaść miała miejsce tuż przy bloku, w którym mieszkała. Stało się to po tym, jak odprowadziła kuzynkę na przystanek autobusowy. W prowadzonym wówczas śledztwie sprawcy gwałtu i zabójstwa nie udało się ustalić. Po roku od zbrodni śledztwo zostało z tego powodu umorzone.

W 2020 roku do sprawy wrócili jednak policjanci zajmujący się trudnymi, nierozwikłanymi dotąd sprawami kryminalnymi z tzw. Archiwum X oraz Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. W listopadzie podlaska policja opublikowała komunikat po sporządzeniu (na podstawie zeznań świadków) portretu pamięciowego potencjalnego podejrzanego.

W ich ocenie był to szczupły mężczyzna, o pociągłej twarzy i ciemnych włosach, najprawdopodobniej w wieku podobnym do ofiary, wzrostu ok. 170 cm. W dniu zbrodni ubrany był w kremową koszulkę polo i ciemne spodnie. Policja prosiła o pomoc wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości takiego mężczyzny, publikowała także portrety pamięciowe, uwzględniając progresję wiekową.

Wlk. Brytania. Zatrzymano podejrzanego o zbrodnię sprzed 20 lat

W poniedziałek podała informację, że podejrzany o tę zbrodnię został zatrzymany na Wyspach Brytyjskich. Obecnie ma 42 lata, mieszkał w pobliżu Manchesteru (północno-zachodnia Anglia).

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przez miejscowy sąd okręgowy został wydany nakaz aresztowania w Wielkiej Brytanii, który zastosowano po zatrzymaniu podejrzanego. Rozpoczęła się już procedura przekazania mężczyzny do Polski. Teraz grozi mu dożywocie.

