Groźny wypadek we Włocławku. Z okna mieszkania na drugim piętrze bloku przy ulicy Traugutta wypadła 14-miesięczna dziewczynka. Małe dziecko przeżyło upadek, po szybkiej reakcji służb trafiło szpitala dziecięcego w Toruniu. Opiekujący się pociechą ojciec był pijany, miał 1,7 promila alkoholu.

Dziecko wypadło z okna, wylądowało na przyblokowej trawie. Z rannym dzieckiem przyszedł do lokalnej przychodni ojciec dziecka. Poinformował, że 14-miesięczna dziewczynka wypadła z okna na drugim piętrze w bloku.

Dziewczynka została przetransportowana do szpitala dziecięcego w Toruniu. Z moich informacji wynika, że po trafieniu do przychodni we Włocławku była przytomna - powiedziała PAP rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji Monika Chlebicz.

Policja: Dzieckiem opiekował się pijany ojciec

Na ten moment policja nie przekazała PAP bardziej precyzyjnych informacji o stanie zdrowia dziewczynki.

Okoliczności wypadku wyjaśniają miejscy policjanci. Po zgłoszeniu w przychodni zatrzymali 33-letniego ojca dziecka. W chwili zdarzenia opiekował się dziewczynką i 6-letnim chłopcem. Pogrążyło go badanie alkomatem – wykazało, że był pijany.

Miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie

- poinformowała Anita Szefler-Ciupińska, z KMP we Włocławku.

Służby prowadzą czynności pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Starsze z dzieci trafiło pod opiekę matki, która w chwili zdarzenia była w pracy.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Pomorska