Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek wieczorem. Policja w jednym z hoteli we Włocławku odnalazła 41-letnią kobietę i jej około 10-miesięczną martwą córeczkę. "Matka dziecka i jej partner zostali zatrzymani - poinformował st. sierż. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej Komendy Miejskiej Policji.

Martwa dziewczynka znaleziona z matką w hotelu. PAP: dziecko miało wadę rozwojową

Policja zaczęła szukać 41-latki, kiedy otrzymała zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Funkcjonariuszy poinformowano, że nie ma kontaktu z matką i dzieckiem. "W wyniku podjętych działań, w jednym z hoteli we Włocławku odnaleźliśmy 41-latkę i jej około 10-miesięczną córeczkę, która nie dawała oznak życia - powiedział st. sierż. Tomaszewski. Jak dodał, zatrzymano dwie osoby, kobietę i jej partnera.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Sprawa jest wielowątkowa i śledczy nie przesądzają rozstrzygnięć. Według źródeł PAP, obecny na miejscu patomorfolog nie stwierdził widocznych obrażeń na ciele dziecka. Pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii ma sekcja zwłok, która zaplanowana jest na piątek.

Patomorfolog stwierdził, że dziewczynka zmarła najprawdopodobniej kilka dni temu. Z informacji PAP wynika, że dziecko miało wadę rozwojową. Nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci. Sprawę zaginięcia matki z dzieckiem do stosownych organów zgłosił MOPR - pod opieką którego znajdowała się rodzina.

Ojca dziecka zatrzymano w innym miejscu. On i matka dziewczynki byli pijani i nie umieli logicznie wytłumaczyć, co się stało. Na razie nie wiadomo czy, albo w jakim stopniu przyczynili się oni do śmierci niemowlęcia.

RadioZET.pl/PAP