Wniosek o świadczenie dla osób pomagającym uchodźcom. Rząd wypłaci pieniądze

Wojna w Ukrainie zmusiła mieszkańców do opuszczenia w pośpiechu atakowanego przez Putina kraju. Wielu z nich trafiło do Polski. W jaki sposób można im realnie pomóc? Do których zbiórek dołączyć, aby nie trafić na oszustów oraz gdzie i jakie dary rzeczowe można składać? Przygotowaliśmy listę 10 sprawdzonych sposobów, dzięki którym można wesprzeć Ukraińców poszkodowanych przez działania wojenne.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi.

Wniosku MSWiA o świadczenie dla pomagających obywatelom Ukrainy

Jakie informacje zawiera wzór wniosku o przyznanie świadczenia? Znalazło się tam miejsce na dane wnioskodawcy oraz oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia osobie wskazanej w "karcie osoby przyjętej do zakwaterowania". Karta ta jest załącznikiem do wniosku. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 16 marca 2022 r. W dokumentach należy oświadczyć, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia oraz nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, np. za najem.

Maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie. Rozporządzenie to wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z przepisami specustawy, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne. Świadczenie takie będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony.

Możliwe jest już nadanie numeru PESEL Ukraińcowi. W środę (16 marca) polskie urzędy rozpoczęły proces przyjmowania wniosków od uchodźców z Ukrainy. Alert w tej sprawie wydało RCB. Po rosyjskim ataku na Ukrainę polską granicę przekroczyło już prawie 1,9 mln osób.

Zgodnie z ustawą wniosek o przyznanie numeru PESEL może złożyć każda osoba, która od 24 lutego 2022 roku z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę przedostała się bezpośrednio ze swojego kraju do Polski. Chętni muszą zgłosić się do dowolnego urzędu gminy. Przede wszystkim osoby muszą wypełnić wniosek w dwujęzycznej wersji: ukraińsko-polskiej bądź rosyjsko-polskiej. Można go znaleźć W TYM MIEJSCU. Taki dokument dostanie się również bezpośrednio w placówce.

RadioZET.pl/PAP/Marcin Chomiuk