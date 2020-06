64-latek proponował seks 14-latkowi. Wykupił nocleg w okolicy jego domu

Mieszkaniec Wodzisławia zgłosił na policję, z informacją, że jego 14-letni syn otrzymuje telefony od mężczyzny, który składa mu propozycje o charakterze seksualnym. Śledczy ustalili, że podejrzany mężczyzna zaczął rozmawiać z małoletnim przed telefon w maju. W trakcie rozmów nakłaniał go do różnych zachować seksualnych.

64-latek podejrzany o molestowanie 14-latka

64-letni mężczyzna propozycje obcowania płciowego składał w rozmowach telefonicznych oraz wiadomościach tekstowych. Ciągle dążył do spotkania z 14-latkiem. Oferował mu nawet pieniądze. 64-latek zarezerwował noclegi blisko jego domu, aby mogli się tam spotkać.

Śledczy namierzyli 64-letniego mężczyzny i pojechali do niego do Gdyni. Podejrzany został zatrzymany w jednym z pensjonatów. Policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów składania małoletniemu propozycji obcowania płciowego i zmierzenia do jego realizacji oraz usiłowania doprowadzenia go do innej czynności seksualnej.

Mieszkaniec Poznania przyznał się przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Aktualnie przebywa w areszcie. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie wobec 64-latka tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

RadioZET.pl/PAP