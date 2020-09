Groźny wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Wodzisławiu Śląskim (woj. śląskie). Jak podają lokalni strażacy, ciężko poparzony został 63-letni mężczyzna, który do końca walczył, by po awarii wyłączyć dopływ gazu. Udało mu się, dzięki czemu nie doszło do pożaru.