Gwałtowne ulewy w całym kraju. „Został przekroczony stan alarmowy”

W wielu miastach w Polsce w czwartek doszło do gwałtownych burz i opadów deszczu. Jak wynika z relacji internautów i raportów IMGW, w niektórych miastach poziom wody przekroczył stan alarmowy, co może powodować wezbrania rzek i lokalne podtopienia.

Pogoda w czwartek 9 czerwca stanęła pod znakiem deszczu, gradu i burz. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w różnych regionach Polski.

Skutki burz i gwałtownych opadów w całej Polsce. Kiedy poprawa pogody?

Zalania wystąpiły m.in. w Zgierzu, Bochni, Gliwicach, Radomsku i Wodzisławiu Śląskim. W tym ostatnim mieście na południu kraju ulewny deszcz sparaliżował ruch drogowy. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać mężczyznę prowadzącego motor, któremu woda sięga po kolana.

Strażacy na Śląsku i w innych regionach Polski mieli dziś ręce pełne roboty. Straż w Piekarach Śląskich pisze o kilkudziesięciu zgłoszeniach jednego dnia.

Jak podaje IMGW, w Gliwicach na Kłodnicy po bardzo intensywnych opadach deszczu nastąpił gwałtowny wzrost stanu wody - w ciągu godziny o 122 cm i został przekroczony stan alarmowy.

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie gołdapskim wprowadzono trzeci stopień ostrzeżenia. Burze i ulewne deszcze pokrzyżowały plany mieszkańców. „W ciągu godziny spadło ok. 60 mm deszczu. Prognozuje się, że możliwy jest jeszcze opad ok. 15 mm, co może spowodować kumulację sumy opadów do 85 mm” – podaje IMGW. Poziom wód niebezpiecznie podniósł się także na Podlasiu.

Zgodnie z prognozą Instytutu, najgorsze już za nami. Noc ma być spokojna, choć pochmurna. Mogą pojawić się przelotne deszcze głównie w centrum i na wschodzie. Burze możliwe są na przeważającym obszarze kraju, ale największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest na obszarze od Pomorza i Mazur po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. W piątek także należy spodziewać się deszczu, za to weekend w przeważającej części kraju będzie pogodny.

