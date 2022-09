Materiał z Olszańskim w białoruskiej telewizji. "Kolejny Polak wykorzystywany przez reżim"

Wojciech Olszański to kolejny Polak wykorzystywany przez reżim białoruski w propagandowych działaniach przeciwko Polsce - ocenił sekretarz stanu w KPRM i zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Odniósł się w ten sposób do nagrania ze znanym patostreamerem, wyemitowanego w białoruskiej telewizji.

Stanisław Żaryn opublikował w poniedziałek na Twitterze zrzut ekranu jednego z kanałów na Youtube, na którym widać nagranie wyemitowane w białoruskiej telewizji, w którym występuje m.in. Wojciech Olszański.

Materiał z Olszańskim w białoruskiej telewizji. Patostreamer o Dudzie i Morawieckim

Przypomnijmy, że to znany patostreamer i prorosyjski nacjonalista, który kilkukrotnie był już aresztowany m.in. za grożenie śmiercią i nawoływanie do nienawiści. Ostatnio policja zatrzymała go w karczmie pod Grunwaldem (woj. warmińsko-mazurskie) podczas spotkania z fanami.

Olszański i jego współpracownik, z którym prowadził on kanał na YT, w białoruskiej telewizji zostali przedstawieni jako polscy patrioci, którzy "proszą o wybaczenie za zachowanie Dudy i Morawieckiego". Mówią też, że polskie władze "celowo prowadzą antybiałoruską politykę".

Odnosząc się do tego nagrania Żaryn napisał, że znany z prorosyjskich wypowiedzi i radykalizmu Wojciech Olszański, "któremu prokuratura postawiła szereg zarzutów, włącza się w działania agresywnej białoruskiej propagandy przeciwko Polsce".

Dodał, że Olszański "kreując się na »polskiego patriotę«, przekonuje w reżimowej telewizji na Białorusi, że Polacy czują się ofiarami antyrosyjskiej i antybiałoruskiej propagandy władz RP i mają jej dość".

Wyemitowane przez telewizję reżimu Alaksandra Łukaszenki wypowiedzi Olszańskiego uwiarygadniają kłamstwa Mińska, prezentujące Polskę jako zagrożenie. Tezy takie są wykorzystywane przez reżim do manipulowania społeczeństwem Stanisław Żaryn

Dodał, że Olszański to kolejny Polak wykorzystywany przez reżim białoruski w propagandowych działaniach przeciwko RP. "Jego wypowiedzi eksponowane są m. in. przez D. Bieliakowa, który promował wcześniej insynuacje szerzone przeciwko Polsce przez E. Czeczkę, M. Mikołajka i M. Miśtala" - napisał.

RadioZET.pl/PAP/Twitter