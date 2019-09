Tragiczny finał poszukiwań 26-latki. Prawdopodobnie było to samobójstwo

Według nieoficjalnych informacji, odnaleziona we wtorek 26-letnia Magdalena P. z Wojciechowic mogła popełnić samobójstwo. Ciało młodej kobiety zostało znalezione niedaleko jej rodzinnego domu.

O tragicznym finale poszukiwań 26-letniej Magdaleny P. z Wojciechowic koło Piaseczna (województwo mazowieckie) pisaliśmy we wtorek. Poszukiwana od 15 września młoda kobieta została znaleziona martwa – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Zaginięcie 26-letniej mieszkanki Wojciechowic i poszukiwania

26-letnia Magdalena P. zaginęła w miejscowości Wojciechowice, pod Piasecznem (województwo mazowieckie). W ubiegłą niedzielę (15 września), około godziny 11.00 wyszła na spacer z psem i nie wróciła do domu. Zwierzę - samo - po jakimś czasie pojawiło się w domu rodzinnym Magdaleny P. Rodzina zgłosiła zaginięcie na policję i wszczęto poszukiwania kobiety.

We wtorek znaleziono ciało 26-latki. Znajdowało się ono w pobliżu domu jej rodziców. Jak donosi gazeta.pl – powołując się na Prokuraturę Okręgową w Warszawie - zwłoki młodej kobiety leżały w zaroślach. Jako pierwszy dostrzegł je ojciec Magdaleny P. Doprowadził go do nich pies.

- Na tym etapie mogę powiedzieć, iż na ciele kobiety nie ujawniono widocznych obrażeń wskazujących na udział osób trzecich – mówi dziennikarzom gazeta.pl rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury, prokurator Łukasz Łapczyński.

Najprawdopodobniej było to samobójstwo

Jak podają lokalne media, między innymi portal Piaseczno News, są wstępne informacje na temat przyczyny śmierci 26-latki. Magdalena P. najprawdopodobniej popełniła samobójstwo.

Według doniesień Super Expressu, nie ma oficjalnych informacji na temat powodów targnięcia się kobiety na swoje życie. Z nieoficjalnych ustaleń jednak wynika, że przyczyną mogła być nieszczęśliwa miłość.

