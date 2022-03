Legion Polski rusza na wojnę w Ukrainie. "Wrócimy 48 godzin po zdobyciu Moskwy"

W sobotę 5 marca do Ukrainy wyrusza Legion Polski. Formacja utworzona przez byłego posła Adama Słomkę ma wspomóc zbrojnie Ukraińców w walce z rosyjskim agresorem. Jak mówi sam inicjator, powrót do kraju planowany jest "48 godzin po zdobyciu Moskwy".

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Kraje Zachodu (i nie tylko) starają się pomagać Ukraińcom napadniętym przez wojska rosyjskie. Szczególną rolę, jako sąsiad, odgrywa Polska, która w ciągu ostatni 9 dni przyjęła już ponad 780 tysięcy uchodźców.

Polacy pomagają także przez działania dyplomatyczne oraz zbiórki finansowe i rzeczowe. Teraz przyszedł też czas na pomoc zbrojną. Jak informuje "Dziennik Zachodni", w sobotę 5 marca na Wschód (konkretnie do Lwowa) wyrusza Legion Polski.

Legion Polski wyrusza do Ukrainy. Chce walczyć z Rosjanami

To formacja zbrojna, której pomysłodawcą jest Adam Słomka - przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, działacz opozycji demokratycznej w PRL, a w latach 1991-2001 poseł na Sejm. Od lata angażuje się w działania związane z Ukrainą, m.in. jeszcze jako parlamentarzysta współtworzył uchwałę o uznaniu niepodległości tego państwa.

- Naszym głównym celem jest teraz wsparcie Ukraińców i pokazanie Polakom we Lwowie, że o nich pamiętamy i będziemy ich bronić. [...] Wszystkie organizowane dotąd formy pomocy są dobre, jednak Ukraina musi zobaczyć również nasze wsparcie zbrojne - powiedział Słomka w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Legion wyrusza z Krakowa do Przemyśla, skąd mają przejechać pociągiem do Lwowa, ale jeśli "linie kolejowe zostaną zbombardowane, to jak za starych czasów po prostu pójdziemy lasami, tak jak szła odsiecz Lwowa". - Musimy dostać się do Lwowa i go bronić, musimy dopilnować głównego korytarza dostaw broni - przyznał.

Zdaniem Słomki chętnych do walki jest ok. 100 osób, co pozwala na utworzenie kompanii, ale "każdego dnia napływa bardzo dużo nowych zgłoszeń" i "może to być nawet batalion".

Wszyscy bardzo się cieszą. Z drugiej strony nie mają też wyjścia: bez pomocy spoza Ukrainy będą oni w tragicznej sytuacji. Rosyjska armia jest znacznie większa od ukraińskiej, a mało kto też wie, że od ośmiu lat białoruska armia jest częścią składową, integralną, rosyjskiej armii. Tak więc im nas więcej, tym lepiej Adam Słomka

- W zależności od liczby chętnych osób, będą tworzone grupy, które będą wyruszały na Ukrainę, ale nie będzie to tak uroczysty wyjazd, jak za pierwszym razem - przekazał Słomka, dodając, że Legion planuje wrócić do Polski "48 godzin po zdobyciu Moskwy".

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

