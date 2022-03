Wojsko Polskie wzywa rezerwistów. "Nawet do 200 tys. osób"

Ćwiczenia rezerwistów będą odbywały się w całym kraju. Wojsko nie wzywa na ćwiczenia, wysyłając SMS-y, a takie otrzymali niektórzy użytkownicy telefonów. Wynikało z nich, że powinni się natychmiast zgłosić się do WKU. Ministerstwo Obrony wydało w tej sprawie alert dezinformacyjny.

Ruszają ćwiczenia rezerw

Szkolenia rezerwy wprawdzie ruszają w kwietniu, ale wcześniej niektórzy rezerwiści otrzymali wezwania do WKU w związku z nadaniem im przydziałów mobilizacyjnych. "Działania te są rutynowe i wynikają z bieżących potrzeb, mających na celu mobilizacyjne uzupełnienie jednostek wojskowych stanem osobowym, w ramach gromadzenia rezerw, do realizacji zadań Sił Zbrojnych RP w razie ogłoszenia mobilizacji i na czas wojny" – tłumaczy "Rz" rzecznik prasowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Joanna Klejszmit.

Rozmówcy gazety podkreślają, że wezwania te nie są związane z wojną w Ukrainie, a plan powołań na ćwiczenia został ustalony w poprzednim roku przez szefa resortu obrony. "Z informacji, które otrzymaliśmy ze Sztabu Generalnego WP wynika, że w tym roku zaplanowano powołanie na ćwiczenia do 200 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, niebędących żołnierzami rezerwy (to osoby, które wcześniej nie odbyły służby wojskowej). Ta grupa obejmuje też 48 tys. osób, które chcą zaliczyć służbę przygotowawczą, a także 35 tys. ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej" - wylicza "Rzeczpospolita".

WKU wydaje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a intensywność szkolenia rezerwy jest uzależniona od potrzeb jednostek wojskowych, ich specyfiki oraz specjalności.

RadioZET.pl/PAP