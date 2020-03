Wojsko wezwie nawet 50 tys. rezerwistów na ćwiczenia

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak pisze "Rz", szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak zapowiedział, że w 2020 r. jednym z jego priorytetów będzie szkolenie rezerw.

Dotychczas w mediach (m.in. w "Polsce Zbrojnej") pojawiała się informacja, że na ćwiczenia zostanie wezwanych nawet 80 tys. osób. Jednak Sztab Generalny WP poinformował "Rzeczpospolitą", że chodzi o ok. 50 tys. osób.

To i tak zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku. W 2019 r. wezwanych zostało ok. 39 tys. rezerwistów. Można się spodziewać, że ćwiczenia będą bardziej intensywne niż teraz. Częściej niż szkolenia jednodniowe organizowane będą dłuższe: od 5 do 12 dni.