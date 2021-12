Strzały podczas kłótni małżeńskiej. Zakrwawionych rodziców znalazł syn

Do tragedii doszło we wsi Wola Cyrusowa (woj. łódzkie). Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach otrzymali zgłoszenie we wtorek ok. godz. 9:30. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie Prokuratura Rejonowa w Brzezinach oraz właśnie policja.

Wola Cyrusowa. Nie żyje 49-latek. Syn znalazł zakrwawionych rodziców

- Wstępne ustalenia wskazują, że w jednym z domów doszło do zdarzenia, podczas którego użyta została broń palna. Śmierć poniósł 49-letni mężczyzna, natomiast jego żona doznała obrażeń ciała i obecnie udzielana jest jej pomoc medyczna - przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej prok. Krzysztof Kopania.

Jak nieoficjalnie ustaliła łódzka "Gazeta Wyborcza", tragedię poprzedziła kłótnia między domownikami. W jej trakcie mężczyzna miał postrzelić swoją małżonkę, ta z kolei miała mu zadać cios nożem ostrym narzędziem - jak się okazało, był on śmiertelny. Zakrwawionych rodziców znalazł syn, który natychmiast zawiadomił policję.

Tych doniesień nie potwierdza prok. Kopania. - Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do przebiegu wydarzeń. Prokurator, funkcjonariusze policji, biegli, eksperci pracują na miejscu. Dalsze informacje przekazywane będą po pogłębieniu ustaleń - zaznaczył.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/lodz.wyborcza.pl