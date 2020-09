Maszyny rolnicze m.in. prasa do prasowania słomy i kosiarki spłonęły w pożarze, do którego doszło w powiecie pińczowskim (Świętokrzyskie). Straty oszacowano na około 250 tys. zł, a prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Pożar w miejscowości Wola Zagojska Dolna w powiecie pińczowskim. Przez cztery godziny strażacy walczyli z pożarem budynku gospodarczego. Do zdarzenia doszło około godz. 3.

Właściciel straty oszacował na około 250 tys. zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej.

Pożar w Woli Zagojskiej Dolnej. Spłonęły maszyny rolnicze

"Pożar objął powierzchnię 112 mkw. Spaleniu uległa część pokrycia dachowego, maszyny rolnicze m.in. prasowarka do słomy, trzy kosiarki do trawy, sadzarka do czosnku, jak również motorower, silniki siłowe i spawarki" – powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach.

- Po ugaszeniu ognia i zabezpieczeniu beczek z olejem napędowym przystąpiono do rozbiórki pokrycia dachowego. Zbudowany on był z płyt azbestowych. Nadpalone elementy dachu złożone zostały w bezpiecznym miejscu i przelane wodą. Po zakończonej akcji miejsce przekazane właścicielowi - informuje OSP KSRG Złota.

RadioZET.pl/ PAP/ OSP KSRG Złota