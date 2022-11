77-latek zaginął podczas grzybobrania 20 października. Dopiero w poniedziałek 24 października jego syn zaalarmował policję, że mężczyzna nie wrócił do domu. Służby rozpoczęły akcję poszukiwawczą.

Wołczyn. 77-latek nie żyje. Spędził w lesie pięć dni

Jak podaje TVN24, pierwsze godziny poszukiwań nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kolejnego dnia w akcję dodatkowo zaangażowano strażaków z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Grzybiarza szukało łącznie ponad 40 osób.

Wyziębiony i poraniony starszy mężczyzna został odnaleziony w zaroślach. Quadem przewieziono go do karetki, która przetransportowała 77-latka do szpitala w Kluczborku. Jego stan zdrowia był stabilny.

Niestety, w piątek 4 listopada policja z Kluczborka poinformowała o śmierci grzybiarza. – Nie żyje 77-letni mieszkaniec Wołczyna, który po pięciu dniach został odnaleziony w lesie pomiędzy miejscowościami Szymonków i Komorzno (województwo opolskie) – przekazał TVN24 asp. sztab. Dawid Gierczyk. Na razie nie są znane przyczyny zgonu mężczyzny.

RadioZET.pl/TVN24