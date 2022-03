Zełenski do Polaków: "Między naszymi narodami nie ma granic"

- Przyjęliście naszych ludzi w swoich rodzinach z braterską dobrocią i nic za to nie chcecie, robicie to z dobrego serca. Już pierwszego dnia wojny było jasne, że między naszymi narodami nie ma granic - mówił w piątek w swoim wystąpieniu w polskim Sejmie Wołodymyr Zełenski. - Jest to historyczna misja Polski i Ukrainy - być razem, być liderami. Powstrzymać przekształcenie Europy w ofiarę - podkreślał prezydent Ukrainy.