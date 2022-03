Wojna w Ukrainie zmusiła mieszkańców do ucieczki. Według danych Straży Granicznej od wybuchu konfliktu już ponad 1,2 mln uchodźców znalazło schronienie w Polsce. Warszawski Torwar mieści 500 łóżek, choć jak mówi pani Joanna, dziennie przebywa tu znacznie więcej osób.

Punkt ten nadzorowany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Jak jednak stwierdza nasza rozmówczyni, nadzór ten skończył się na załatwieniu lokalu i łóżek. Pani Joanna pisze o niedofinansowaniu ośrodka. Brakuje leków, ciepłych posiłków i osób uprawnionych do udzielania pomocy i koordynowania tego typu działań. Nie brakuje jednak wolontariuszy, którzy w punktach pomocy spędzają całe dnie.

COVID, brak pieniędzy, jedzenia i organizacji. „Wszystko tutaj opiera się na wolontariuszach”

- W ubiegłym tygodniu zgłosiłam się do punktu jako wolontariuszka i liczyłam na przydzielenie mi konkretnych zadań. Na miejscu okazało się, że koordynatora nie ma. Wojewoda dał lokal, łóżka polowe i na tym kończy się praca urzędu. Wolontariusze nie wiedzieli, co robić, więc samozwańczo skrzyknęłam wszystkich i uzgodniliśmy zadania. Jest tyle organizacji rządowych i pozarządowych, a tymczasem wojewoda wysłał nam jednego urzędnika, a cała odpowiedzialność spadła na nas, na ludzi „z ulicy” – mówi pani Joanna.

Według jej relacji w ośrodku przybywa kilkaset osób, każdego dnia ktoś odjeżdża, a do punktu przyjeżdżają kolejni uchodźcy. Reżim sanitarny tam nie istnieje, brakuje leków, środków do dezynfekcji czy stałych posiłków dla Ukraińców.

Pracę ośrodka ma „koordynować” kilku urzędników, choć nieformalnie to na barkach wolontariuszy spoczywa zadanie nadzorowania pracy. - Wysłany z urzędu pracownik jedynie formalnie był koordynatorem. Działalność operacyjna dotycząca przyjmowania kilkuset uchodźców dziennie spoczywa na nas, a to bardzo poważne zadanie. Stanęliśmy na wysokości zadania, ale brakuje nam wsparcia od wojewody – stwierdza nasza rozmówczyni.

Problem dotyczy m.in. wyżywienia kilkuset osób każdego dnia. Wolontariusze na własną rękę przygotowują ciepłe posiłki, które wydawane są przez harcerzy.

- Mamy 500 łóżek, a uchodźców jest ponad tysiąc. Każdego dnia ktoś odjeżdża, kto inny przyjeżdża. Tu powinna być kuchnia polowa, która wydawałaby ciepłą zupę. Jeśli nie, to wojewoda powinien wynająć catering z uprawnieniami od sanepidu. A co my robimy? Zbieramy jedzenie z miasta, ludzie sami przywożą zupy w garach, gołąbki i inną żywność rozdawaną przez harcerzy. To są dzieci bez uprawnień. Mamy małe lodówki, a selekcja jedzenia odbywa się na podstawie zapachu czy wyglądu kanapki. Tam zaraz będzie wybuch kolejnej epidemii: salmonelli. Nie ma reżimu sanitarnego, środków do dezynfekcji, maseczek, podstawowych środków higieny. Nie dziwię się, że złapałam COVID-a, obawiam się, że nie tylko ja zachorowałam – mówi pani Joanna.

Sami uchodźcy mieli odmawiać posiłków, niektórzy też nie chcą skorzystać z łazienek – jak stwierdza nasza rozmówczyni – z obawy przed grzybicą.

- Kilkaset osób dziennie bierze prysznic, część boi się grzybicy i rezygnuje. Nie mogłam ubłagać, by wojewoda dał nam pieniądze na zwykłe klapki. Warunki w łazienkach są tragiczne, tylko jedna osoba, która pracuje ponad siły, została wyznaczona do sprzątania. Ostatnio wsparły ją Ukrainki, które zakasały rękawy i zaczęły sprzątać, bo jak mówiły, brzydzą się – mówi wolontariuszka.

- Dopóki wojewoda nie zatroszczy się o to, by na Torwarze pracowali kompetentni ludzie z uprawnieniami, to my wolontariusze, nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za czyjeś życie i zdrowie. A to w tym ośrodku jest zagrożone. Chciałam pomagać, a nie brać na siebie odpowiedzialność za cały Torwar. Cała pomoc dla Ukrainy stoi na przypadkowych ludziach z Facebooka. Gdyby nie wolontariusze, to nie wiem, co zrobiliby ci ludzie w garniturach – podsumowuje pani Joanna.

Co na to urząd wojewódzki?

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w rozmowie z Radiem ZET ocenił, że „uchodźcy są zaopiekowani”. Beata Lubecka pytała wówczas o chaos na Dworcu Centralnym, w którym urząd zorganizował punkt pomocy uchodźcom.

- Byłem wczoraj, odwiedzając np. toalety i różne inne zakamarki i mój obraz sytuacji jest zupełnie inny, nie podzielam takiego poglądu na temat chaosu. Mam wrażenie, że emocje, które pojawiają się wśród ludzi, którzy pomagają, są często widzeniem sprawy z perspektywy osobistej – uważa Radziwiłł.

- Na samych dworcach robimy to na tyle dobrze, że ta ocena, która pojawia się często w mediach [chaos – red.] jest bezrefleksyjnie powtarzana i jest głęboko niesprawiedliwa – ocenia wojewoda mazowiecki.

A jak urząd ocenia opisaną przez wolontariuszkę sytuacją na warszawskiej hali Torwar? Przesyłaliśmy do wojewody pytania o organizację żywności, leków, transportu, a przede wszystkim rąk do pracy w tym ośrodku. Zamiast odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie link do konferencji prasowej wojewody mazowieckiego, który miał odnieść się do wyżej wskazanych problemów. Zapytaliśmy o kwotę środków finansowych na zakup leków i żywności do ośrodków, o możliwość zatrudnienia pracowników gastronomii w punktach, o zasady BHP, zakażenia COVID-19 i ryzyko wystąpienia innych chorób w punktach.

Wojewoda mazowieckie Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej mówił, że odwiedził Torwar, a organizacja punktu w tym miejscu była kwestią „kilku godzin”.

- Zapewniliśmy materace, pościel, koce. Zgłosiło się do nas mnóstwo wolontariuszy z własnym wyżywieniem. Nie było wówczas potrzeby, by zamawiać jedzenie z zewnątrz. Jesteśmy gotowi, żeby to zrobić. To nie tak, że nie chcemy dostarczać żywności, po prostu wolontariusze nas uprzedzili. Jestem za to wdzięczny. W tych halach jedyną dolegliwością jest skala. Ale my oferujemy dach nad głową, łóżka, ciepło i całodzienne wyżywienie. Jest śniadanie i kolacja na zimno i obiad na gorąco – mówił Radziwiłł.

Wojewoda zapewnił, że jedzenia nie brakuje, podobnie jak środków żywności. – Jest spory zapas leków, jest sala dla matek z dziećmi, psycholog, lekarze. Niczego nie brakuje – podsumował.

Radziwiłł dodał, że kontaktował się z naszą rozmówczynią. Jego zdaniem zawiniła komunikacja. -To kłopoty ze wzajemną informacją. W emocjach padło dużo zarzutów. Proszę mi wierzyć, że uchodźcy są zaopiekowani tak, jak należy. Więcej nie da się zrobić – podsumował wojewoda.

RadioZET.pl