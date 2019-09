Przypomnijmy: w środę Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wydała komunikat ws. rezultatów sekcji zwłok Piotra Woźniaka-Staraka. Wynika z niego, że znany producent filmowy zmarł wskutek "ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej będącej następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego". W momencie wypadku na mazurskim jeziorze Kisajno, 39-latek miał w organizmie od 1,7 (krewo) do 2,4 promila (mocz) alkoholu etylowego.

Jerzy Dziewulski komentuje

"Fakt" poprosił o komentarz Jerzego Dziewulskiego. Były policjant i antyterrorysta (b. m.in. szef ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego) nie ma wątpliwości, że "ktoś, kto po alkoholu wsiada za ster motorówki, skutera, czy auta, kusi los".

- Sam często pływam na Mazurach i chociaż nie piję, wiem, że jest przyzwolenie na pływanie po alkoholu - mówi dziennikarzom. - Zapominamy, że po alkoholu słabiej oceniamy odległość, nasza motoryka zachowuje się inaczej, a przede wszystkim osłabia się równowaga. A to przy tym zdarzeniu mogło być kluczowe, bo przecież doszło do wypadnięcia z łódki. Do tego dochodzi złe ocenienie sytuacji. Bo jeżeli skręcamy motorówką i uderzymy w fale, którą sami wytworzyliśmy, to uderzenie ma potężną siłę. W przypadku tak szybkiej łodzi, wypadnięcie z niej przy kontrfali, to ułamek sekundy - dodaje.

Dziewulski zaznacza przy tym, że i w psychice następują wtedy pewne zmiany. - Podkręcamy obroty silnika, nie potrafimy dobrze ocenić sytuacji. Pojawia się tak zwana fantazja, która może doprowadzić do tragedii - podsumowuje w rozmowie z "Faktem".

Piotr Woźniak-Starak nie żyje

Piotr Wożniak-Starak utonął w nocy z 17 na 18 sierpnia bieżącego roku po tym, jak wypadł z łodzi na mazurskim jeziorze Kisajno, w pobliżu posiadłości należącej do jego rodziny. Razem z nim na pokładzie znajdowała się jeszcze 27-letnia kobieta, która o własnych siłach dopłynęła do brzegu. Ostatecznie ciało 39-latka znaleziono 22 sierpnia.

Piotr Woźniak-Starak był znanym producentem filmowym (produkował m.in. nagrodzonych na festiwalu w Gdyni „Bogów”, o prof. Zbigniewie Relidze czy "Sztukę kochania" o Michalinie Wisłockiej). Prywatnie był pasierbem miliardera i szefa koncernu farmaceutycznego Polpharma Jerzego Starak, a od 2016 roku mężem dziennikarki i prezenterki telewizyjnej Agnieszki Szulim.

