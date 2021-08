Duża wpadka TVP Info. Zdetronizowali Elżbietę II. "Ciekawe, czy królowa wie"

TVP Info wyemitowało w czwartek materiał na temat zarobków polskich polityków. Znalazła się w nim grafika, mająca w zamierzeniu przedstawiać - w ramach porównania - wynagrodzenia osób zajmujących najważniejsze stanowiska państwowe w Wielkiej Brytanii.

Wpadka TVP Info. Wymyślili prezydenta Wielkiej Brytanii. Twitter komentuje

Poinformowano m.in. o zarobkach prezydenta Wielkiej Brytanii. Problem w tym, że taki urząd nie istnieje. Wielka Brytania jest bowiem monarchią parlamentarną, a funkcję głowy państwa pełni tam królowa Elżbieta II.

Nietrudno się dziwić, że wpadka wywołała sporo komentarzy w sieci. Zwrócił na nią uwagę m.in. dziennikarz Jakub Krupa, który na co dzień mieszka na Wyspach:

"Ciekawe kto jest tym prezydentem i czy Królowa o tym wie" - napisał, a swój post opatrzył hasztagiem #wieszwiecej, ironicznie nawiązując do sloganu promocyjnego serwisów informacyjnych w TVP i wyśmiewając w ten sposób ich nierzetelność. "Jeśli to miała być kwota dla premiera, to też jest błędna, chociaż niewiele. Co ciekawe, jego pensja składa się z pensji poselskiej (bo musi być posłem) i dodatku za bycie premierem" - dodał w kolejnym wpisie.

"Jednak równoległe rzeczywistości istnieją - oto dowód - transmisja polskiej telewizji, gdzie w Wielkiej Brytanii nie ma monarchii, a jest republika. Zapewne powstała albo po Rewolucji 1640 roku, albo po kryzysie 1936 roku" - skomentował Michał Protaziuk z Onetu.

"Czy to naprawdę nie jest fotomontaż!?" - pytał natomiast wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Na jego wpis odpowiedział z kolei Patryk Osowski z TVP Info. "Wpadki zdarzają się nawet najlepszym. Panu nie?".

RadioZET.pl/Twitter