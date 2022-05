Wpadka na maturze z języka polskiego. “Monty Python by tego nie wymyślił”

Wpadka na maturze z języka polskiego. Arkusze dla uczniów z Ukrainy miały przetłumaczone tylko polecenia, a odpowiedzi były po polsku. “Monty Python by tego nie wymyślił” - skomentowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Matura 2022 z języka polskiego przebiegła spokojnie - przekazała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna. Nie obyło się jednak bez obaw, że egzamin może zostać powtórzony. Pojawiły się doniesienia o przecieku tematu rozprawki dotyczącego “Pana Tadeusza” i tradycji. CKE nie wydała jednak żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Dziennikarz Kuba Wróblewski zwrócił uwagę na wpadkę osób, które przygotowały arkusz dla uczniów z Ukrainy. Do matury z języka polskiego przystąpiło w tym roku 41 osób z tego kraju, które przyjechały do Polski po 24 lutego. CKE wprowadziła dla nich pewne ułatwienia na egzaminach, m.in. mogli mieć wydłużony czas ich trwania. Niestety arkusz był dostosowany tylko częściowo - przetłumaczono polecenia, ale już odpowiedzi były tylko w języku polskim.

Wpadka na maturze z polskiego

“Ale serio. Co autor miał na myśli?” - zapytał na Twitterze Wróblewski. “Monty Python by tego nie wymyślił” - skomentowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Uczniowie z Ukrainy będą mogli przystąpić w Polsce także do ukraińskiej matury. - Szacujemy, że do matury ukraińskiej w Polsce przystąpi kilkanaście tysięcy uczniów - powiedział szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zapewnił też, że Polska zapewni pomoc organizacyjną.

- Jeśli ukraińskie matury organizowane przez państwo ukraińskie będą odbywały się w okresie wolnym w Polsce od zajęć, to będą do dyspozycji szkoły i uniwersytety. W porozumieniu z władzami uniwersytetów czy organami prowadzącymi będziemy mogli udostępniać pomieszczenia dla kilkunastu tysięcy maturzystów ukraińskich będących w Polsce w ukraińskim systemie oświaty oraz udostępnić sprzęt informatyczny konieczny do zdawania matury w trybie zdalnym – zapowiedział minister Czarnek.

RadioZET.pl/Radiolublin.pl