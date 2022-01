- Wprowadzamy naukę zdalną do końca ferii zimowych. Rozporządzenie w tej sprawie będzie obowiązywać od czwartku - poinformował na konferencji prasowej we wtorek minister edukacji Przemysław Czarnek. Dotyczy to jednak tylko starszych uczniów. - W szkołach nadal kontynuować naukę stacjonarną będą uczniowie z klas 1-4 oraz zerówek. Do przedszkoli będą chodzić dzieci w wieku przedszkolnym - przekazał minister.