Natalia była uczennicą Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Bieżeniu w województwie śląskim. Jej nagła śmierć w wypadku samochodowym wstrząsnęła całą szkolną społecznością. Na stronie internetowej placówki opublikowano poruszające pożegnanie 14-latki.

Wypadek we Wręczycy Wielkiej. Szkoła żegna 14-letnią Natalię

"Naszą społeczność wstrząsnęła wiadomość o śmierci Natalii i jej mamy... Każdego z osobna dotknęła ta niespodziewana śmierć. Jako wspólnota społeczności szkolnej, łączymy się w bólu po stracie cichej koleżanki, przyjaciółki, uczennicy" – napisali przedstawiciele szkoły.

"Wczoraj mijaliśmy ją na szkolnych korytarzach, razem z nią wysłuchaliśmy akademii o przemijaniu życia ludzkiego, a dziś? Wszyscy uczestniczymy w trudnej lekcji na temat kruchości ludzkiego życia. [...] Natalko, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci" – czytamy.

Matka i córka zginęły w wypadku

Jak informowaliśmy na RadioZET.pl, do wypadku we Wręczycy Wielkiej pod Kłobuckiem doszło w piątek 28 października. Autem kierował 20-latek, a pasażerkami były jego matka i 14-letnia siostra. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Stan 20-latka, który trafił do szpitala, jest ciężki.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący nissanem zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Osoby podróżujące samochodem zostały zakleszczone w pojeździe. W akcji na miejscu wypadku uczestniczyło 20 strażaków wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, policjanci i ratownicy medyczni.

