Wtargnęli do mieszkania 33-latka. Zaatakowali go nożem i rozbitą butelką

Za usiłowanie zabójstwa odpowiedzą dwaj mężczyźni, którzy wtargnęli do mieszkania w gminie Wręczyca Wielka (Śląskie) i zadali mieszkającemu tam 33-latkowi ciosy nożem i rozbitą butelką. Uciekając samochodem sprawcy uderzyli w innym pojazd. Obaj byli pijani.

Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu i nadal jest pod opieką lekarzy.

"Dyżurny kłobuckiej komendy policji otrzymał informację, że do jednego z mieszkań we Wręczycy Wielkiej wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy pobili mieszkającego tam 33-latka. Na miejsce natychmiast pojechał patrol interwencyjny, który pod wskazanym adresem zastał leżącego na podłodze, zakrwawionego mężczyznę" – podała policjantka. Ranny w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Wręczyca Wielka. Wtargnęli do mieszkania i zaatakowali 33-latka

Zanim policjanci pojawili się na miejscu, sprawcy uciekli samochodem w nieznanym kierunku. W międzyczasie oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o kolizji drogowej w tej samej miejscowości, której sprawca oddalił się z miejsca. "Opis samochodu sprawcy kolizji był zgodny z opisem samochodu, którym mieli uciec sprawcy napaści. Na tej podstawie policjanci szybko ustalili tożsamość agresorów i ich zatrzymali" – dodała Wiącek-Głowacz.

Zatrzymani to mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka, mają 35 i 40 lat, obaj byli pijani i trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa. Młodszy z mężczyzn popełnił przestępstwo w warunkach recydywy. Dodatkowo usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym po pijanemu. Miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na wniosek policji i prokuratora sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im nawet dożywocie. Policja nie informuje, jakie było tło ataku na 33-latka, tłumacząc to dobrem śledztwa.

RadioZET.pl/ PAP