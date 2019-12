Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Jak piszą lokalne media, do zdarzenia doszło we wrześniu 2018 roku. Pijany w sztok Grzegorz P. chwycił przed sklepem za nóż. Jak przypomina „Gazeta Wrocławska” wpadł do warzywniaka z okrzykiem „dawaj pieniądze”. Przy sprzeciwie ekspedientki zaczął zadawać jej ciosy nożem.

Kobieta przyjęła aż 13 ciosów. Przeżyła tylko dzięki szybkiej reakcji służb medycznych. Furiat ukradł z warzywniaka ponad 800 złotych i uciekł. Został namierzony niedługo później.

Przez ponad rok walczył przed sądami o niższy wymiar kary. Sędziowie uznali zarzut – mężczyzna usiłował zabić sprzedawczynię. Do dziś obrona Grzegorza P. przekonywała, że klient działał jako niepoczytalny, co – w przypadku uznania przez sąd – mogłoby sprawić, że P. nie odbędzie kary.

Sąd utrzymał surowy wyrok. 25 lat więzienia dla nożownika

Zadał on poszkodowanej 13 ciosów nożem i tylko dzięki lekarzom kobieta przeżyła. Sąd wziął też pod uwagę, że oskarżony jest recydywistą sędzia Witold Franckiewicz rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Wyrok jest prawomocny. Skazanemu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

RadioZET.pl/PAP