Z raportu, do którego dotarła reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr, wynika, że szpital, który zlecał transport pacjentki, nie ma sobie nic do zarzucenia. Po ujawnieniu przez Radio ZET informacji, że sanitariusz pod wpływem narkotyków woził przez kilka godzin po Wrocławiu zwłoki pacjentki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny powołał wewnętrzną komisję do zbadania opieki nad pacjentką.