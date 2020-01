Brutalne morderstwo we Wrocławiu. Jak podaje lokalna „Gazeta Wrocławska” w zeszłą sobotę, na Psim Polu, mężczyzna został zabity ciosami z maczety. Dzień później zatrzymano kierowcę luksusowego porsche, mającego związek z zabójstwem.

Zabójstwo na wrocławskim „Psim Polu” ma więcej pytań niż odpowiedzi. Jak ustalili reporterzy „Gazety Wrocławskiej” w ubiegłą sobotę doszło tam do krwawej jatki.

- To stary kibol – powiedzieli o zabitym we Wrocławiu informatorzy Gazety Wrocławskiej.

Dolnośląscy kryminalni nie chcą opowiadać o szczegółach operacji. Nie potwierdzili, ale też nie zaprzeczyli tym doniesieniom.

Dzień później we Wrocławiu doszło do zatrzymania luksusowego samochodu marki Porsche Cayenne. Mężczyzna został zaatakowany i pocięty maczetą. Właśnie z tym zdarzeniem miało mieć związek zatrzymanie samochodu marki Porshe Cayenne w niedzielę przy ul. Drobnera we Wrocławiu.

Policja określiła niedzielne zatrzymanie lakonicznym komunikatem o „działaniach operacyjnych”. Sprawa pozostaje rozwojowa.

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska